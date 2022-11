Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung an der Wilhelmstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (13.11., 00.15 Uhr) kam es an der Wilhelmstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Dabei wurde ein 17-jähriger Rheda-Wiedenbrücker leicht verletzt. Zeugen fanden in der näheren Umgebung einen Teleskopschlagstock. Möglicherweise wurde dieser durch die bislang unbekannten Täter eingesetzt. Insgesamt sollen ca. 15 Personen beteiligt gewesen sein. Nahezu alle flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Im Bereich eines Fußwegs zwischen der Bahnhofstraße und der Wilhelmstraße stellten die Beamten während der Anzeigenaufnahme zudem zwei beschädigte Pkw fest. Möglicherweise wurden diese im Zuge der Auseinandersetzung beschädigt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Angaben zu dem Schlagstock machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell