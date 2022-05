Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Frisch gebackene Truppführer löschen brennenden Reisebus in Lüdenscheid

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Sonntag endete für 21 Freiwillige Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Märkischen Kreis der Truppführerlehrgang am Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum auf Rosmart in Altena, mit einer erfolgreichen Prüfung. Von der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn waren 4 Teilnehmer dabei.

Als sich die Kameraden aus Iserlohn mit dem Löschfahrzeug auf den Weg zurück nach Iserlohn machten, kamen sie an dem brennenden Reisebus der Fußballspieler vom FC Eintracht Rheine vorbei. Über Funk informierten sie die Leitstelle des Märkischen Kreises. Sofort rüsteten sich zwei Kameraden mit Atemschutz aus und begannen mit der Brandbekämpfung. Als die Kollegen der Feuerwehr Lüdenscheid, die durch die Kreisleitstelle alarmiert wurden, eintrafen, unterstützten die freiwilligen Iserlohner Kräfte weiter bei der Brandbekämpfung und der Verkehrsabsicherung.

Gemeinsam konnte ein vollständiges Ausbrennen des Busses verhindert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell