Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht- Raub vor Zinnowitzer Diskothek

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 09.10.2022 gegen 22.00 Uhr erschien ein 22-jähriger Kroate im Polizeirevier Heringsdorf und zeigte an, dass er gegen 02.30 Uhr vor einer Diskothek im Möskenweg in Zinnowitz durch zwei unbekannte Täter ausgeraubt wurde. Der in Ahlbeck wohnhafte Geschädigte wurde von den beiden männlichen Tätern mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Als er daraufhin zu Boden ging, traten die Täter auf ihn ein und raubten sein Smartphone sowie seine EC-Karte. In Folge der Schläge und Tritte wurde der Geschädigte kurzzeitig bewusstlos. Als er zu sich kam, konnte er wahrnehmen, wie beide Täter mit einem PKW (Marke, Farbe, aKz unbekannt) in unbekannte Richtung flüchteten. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht, sowie an den Händen und am Oberkörper. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- beide TV männlich - beide TV ca. 20 - 25 Jahre alt - ein TV braune Haare und der andere TV blonde Haare

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können unter 038378279224 (Polizeirevier Heringsdorf), über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

