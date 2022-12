Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Einbruch in der Kelterstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kelterstraße in Kallenberg ein. Über eine Kellertüre, die die Täter mutmaßlich aufhebelten, gelangten sie ins Innere des Hauses. Vom Keller aus begaben sie sich über das Treppenhaus ins Obergeschoss des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Währenddessen wurde eine Bewohnerin des Hauses auf die Einbrecher aufmerksam. Sie schloss sich in ihre Toilette des Hauses ein und rief über das Fenster laut um Hilfe. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, nach den Tätern. Die beiden Täter werden als schlanke, rund 175 Zentimeter große Männer beschrieben, die dunkle Kleidung trugen und teilweise vermummt gewesen sein sollen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell