Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Lippe (ots)

(MO) Am Samstag kam es gegen 13:15 Uhr auf der "Detmolder Straße" in Lage / Heiden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-Jähriger aus Löhne befuhr mit seinem Mercedes die "Detmolder Straße" in Fahrtrichtung Detmold. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur "Pivitsheider Straße" musste der vor ihm fahrende 35-Jährige aus Detmold seinen VW Golf verkehrsbedingt abbremsen. Dem Mann aus Löhne gelang es jedoch nicht mehr seinen Pkw rechtzeitig zum Stilstand zu bringen, so dass er auf das Heck des VW Golf auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf das Heck des vor ihm bereits stehenden VW Tiguan einer 38-jährigen Paderbornerin geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden der Mercedes- und der Golffahrer sowie die Fahrerin des VW Tiguan leicht verletzt und durch die Rettungskräfte vor Ort behandelt. Weiterhin wurden eine 21-Jährige aus Bielefeld mit ihrem 2-jährigen Sohn, welche sich zum Unfallzeitpunkt in dem Mercedes befanden und ein 40-jähriger Beifahrer aus Detmold in dem VW Golf ebenfalls leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 24000 Euro.

