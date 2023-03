Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Mittwoch (08. März 2023) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Reeser Straße / Verbindungsstraße in Emmerich. Ein 16-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg, welcher parallel zur Reeser Straße verläuft. Aus entgegengesetzter Richtung näherte sich ein schwarzer Pkw, dessen Fahrerin beabsichtigte in die Verbindungsstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Frau den Jugendlichen und es kam zur Kollision, wodurch der 16-jährige zu Boden stürzte. Zwar hielt die Frau an, setzte ihre Fahrt nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen aber fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Der Jugendliche bemerkte erst später, dass er bei dem Unfall verletzt worden war und musste in einem örtlichen Krankenhaus stationär behandelt werden. Er konnte die Fahrerin des schwarzen Pkw wie folgt beschreiben:

- weiblich - ca. 50 Jahre alt - ca. 170cm groß - kräftige Statur - wellige/längere Haare

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei die am Unfall beteiligte Frau und nimmt Zeugenhinweise, bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830, entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell