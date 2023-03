Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Anhängerdiebstahl

Die Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

In der Nacht von Freitag (10. März 2023) auf Samstag (11. März 2023) zwischen 21:30 und 09:00 Uhr morgens entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger mit dem Kennzeichen KLE - GL 624. Der Zentralachsanhänger der Firma Henra war vor einem Wohnhaus an der Asperdener Straße, zwischen Grenzweg und Hommersumer Straße, abgestellt und mit einer Radkralle gesichert. Die auf dem Anhänger gelagerten Bretter luden die Unbekannten nach dem Diebstahl am Fahrbahnrand im Verlauf der Asperdener Straße ab. Zeugenhinweise geben Sie bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell