Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf - Zeugen gesucht

Neubulach (ots)

Einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben noch Unbekannte am frühen Montagmorgen in Neubulach-Oberhaugstett.

Die Täter machten sich gegen 2:15 Uhr an dem in der Hauptstraße aufgestellten Automaten zu schaffen. Nachdem sie ihn offenbar mithilfe eines Akku-Winkelschleifers gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie eine noch nicht bekannte Anzahl von Zigaretten sowie Bargeld in ebenfalls noch unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

