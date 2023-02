Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fahrzeugbrand auf Parkdeck

Pforzheim (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 17:40 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung von einem Parkhaus in der Badstraße gemeldet. Auf dem obersten Parkdeck waren drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Ford Puma, ein VW Transporter sowie ein Hyundai SUV brannten vollständig aus. Das Gebäude wurde durch die Brandentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 300.000,- EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Pforzheim mit 80 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Des Weiteren waren der Rettungsdienst, zwei Notärzte und die Polizei im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Während den Löscharbeiten musste die Goethestraße zwischen der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und der Zerrennerstraße bis gegen 19.30 Uhr gesperrt werden.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell