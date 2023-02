Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Geldbeutel geraubt: Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Raub, der sich am frühen Sonntagmorgen in Remchingen-Wilferdingen ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Mann gegen 4 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er beim Bahnhof von einer aus fünf Mann bestehenden Personengruppe angesprochen wurde. Der Wortführer zog ein Messer und fordert unter Vorhalt desselben den Geschädigten auf, seinen Geldbeutel herauszugeben. Der Geschädigte holte daraufhin seinen Geldbeutel aus einer Tasche. Im weiteren Verlauf griff der Täter nach dem Geldbeutel und nahm diesen an sich. Im Anschluss flüchteten die fünf Täter in Richtung Unterführung. Der Geschädigte entfernte sich in Richtung Ortsmitte und verständigte im Nachgang die Polizei.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen Mann mit blonden kurzen Haaren, schwarzer Jacke und heller Jeans handeln.

Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

