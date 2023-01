Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Geldbörsen weg

Am Montag stahl wohl ein Unbekannter in Laupheim Geldbörsen aus einem Keller.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr ging die Eigentümerin eines Geschäfts in der Radstraße in den Keller. Dort traf sie auf einen Unbekannten. Auf Nachfrage gab der Mann in gebrochenem Deutsch an, den Stromzähler abzulesen. Anschließend verließ er zügig den Keller und flüchtete. Kurze Zeit später stellten zwei Mitarbeiterinnen den Diebstahl fest. Sie hatten ihre Taschen im Keller gelagert. Aus den Taschen fehlten die Geldbörsen samt Inhalt. Die Polizei Laupheim (07382/96300) ermittelt nun nach dem Verdächtigen und bittet um weitere Hinweise. Laut Zeugen sei der Mann 30 bis 35 Jahre alt, schlank und etwa 1,90 Meter groß. Bekleidet war er mit einer hellgrünen Thermojacke sowie einer hellgrünen Jeans.

Hinweis der Polizei:

Wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen machen, können sie zu jeder Zeit die Polizei informieren. Selbst wenn sich herausstellt, dass letztlich keine Straftat vorliegt übernehmen Sie damit Verantwortung. Im Zweifel rückt die Polizei lieber einmal zu viel als zu wenig aus.

