Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schüsse in der Nachbarschaft

Steinach (ots)

Nach einer Mitteilung am Samstagnachmittag über Schussgeräusche in einem Hinterhof in Steinach, rückten mehrere Beamte der PI Sonneberg und der Bereitschaftspolizei aus Rudolstadt unter "Vollschutz" an, um die Situation aufzuklären. Im Ergebnis konnten drei männliche Personen mit sog. Softairwaffen festgestellt werden, die damit auf Gartenstühle hinter dem Haus schossen. Sowohl die Schusswaffen selbst, als auch deren Besitz waren legal. Eine Gefahr für die umliegende Nachbarschaft bestand zu keiner Zeit, da sich hinter den Zielobjekten ein steiler Hang befand, der als Geschossfang diente. Bei den Softairwaffen handelte es sich um täuschend echt aussehende Lang- und Handfeuerwaffen, die als Munition kleine Kunststoffkügelchen verschossen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass jede Mitteilung über Schusswaffen ernst genommen wird, insbesondere im Hinblick auf aktuelle Amok- bzw. Terrorlagen. Wer mit Schusswaffen agieren möchte, sollte dies am Besten auf einem Schießstand tun.

