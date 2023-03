Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in einen Kiosk

Registrierkasse entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit von Donnerstag (9. März 2023) um 22:30 bis Freitag (10. März 2023) um 04:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Fredestraße ein. Sie hebelten ein Fenster zum Mittelweg auf und gelangten durch dieses in den Verkaufsraum. Hier entwendeten die Unbekannten die Kasse mit Bargeld sowie mehrere Zigarettenstangen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der Kasse geben können, werden gebeten, sich an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell