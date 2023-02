FW-MG: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus, vier Verletzte durch Rauchgase

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Lürrip, 11.02.2023, 20:15 Uhr, Neusser Straße (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr zum Brand in einem viergeschossigen Zwölfparteienhaus gerufen. Bei Eintreffen schlugen Flammen aus mehreren Fenstern in 1. Obergeschoss und es trat vermehrt schwarzer Brandrauch aus. Eine Vielzahl an Bewohnern hatte das Gebäude bereits verlassen, jedoch wurden noch mehrere Personen darin vermutet. Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug nahm mit einem C-Rohr von außen einen ersten Löschangriff vor, sodass der Brand an Intensität verlor. Weitere nachrückende Feuerwehreinsatzkräfte gingen unter Atemschutz zur Menschenrettung vor, parallel nahm ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung im Innenangriff vor. Zwei Personen konnten durch das Treppenhaus gerettet werden, oberhalb des betroffenen Geschosses hatte sich der Rauch jedoch in das Treppenhaus ausgebreitet. Nach dem Löschen des Brandes konnte der Rauch mit einem Belüftungsgerät aus dem Treppenhaus entfernt werden, sodass insgesamt drei weitere Personen ohne Rauchfluchthauben gerettet werden konnten. Dabei kam, aufgrund von körperlichen Einschränkungen eines zu Rettenden, auch ein Tragestuhl zum Einsatz. Vier Gerettete wurden von der Notärztin gesichtet und durch Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht, da diese Rauchgase eingeatmet hatten. Aus der Brandwohnung wurde Brandgut entfernt, um nach Glutnestern zu suchen. Nach Abschluss der Arbeiten war nur die betroffene Wohnung nicht weiter bewohnbar, die übrigen Mieter konnten in ihre Wohnungen zurück. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz aus den Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzteinsatzfahrzeug und fünf Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

