FW-MG: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Mönchengladbach-Schelsen, 11.02.2023, 14:30 Uhr, Liedberger Straße (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Liedberger Straße im Grenzgebiet zum Rhein-Kreis Neuss gerufen. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei PKW verunfallt. Dabei wurde in jedem der beiden PKW jeweils eine Person eingeklemmt. Auf Grund der Grenzlage zum Rhein-Kreis Neuss waren sowohl die Feuerwehr aus Korschenbroich als auch die Feuerwehr Mönchengladbach vor Ort. Die Korschenbroicher und Mönchengladbacher Feuerwehrleute befreiten jeweils einen der beiden Eingeklemmten mit hydraulischem Rettungsgerät. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg in eine Krefelder Klinik geflogen werden musste. Der zweite Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Elisabeth-Krankenhaus nach Mönchengladbach eingeliefert. Abschließend wurden durch die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel aus den beiden Fahrzeugen mit Bindemittel abgestreut. Die Liedberger Straße blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) mit der Rüstkomponente aus dem Technik- und Logistikzentrum der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, die Feuerwehr aus Korschenbroich sowie zwei Notärzte und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

