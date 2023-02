Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Arbeiter erlitt schwere Verletzung

Mönchengladbach-Mülfort, 07.02.2023, 13:45 Uhr, Schlossstraße / Düsseldorfer Straße (ots)

Ein Bauarbeiter meldete über den Notruf 112 einen schweren Arbeitsunfall. Die Leitstelle der Feuerwehr- und des Rettungsdienstes alarmiert hierauf einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Die eintreffende Rettungswagenbesatzung stelle eine schwere Verletzung fest, die eine Behandlung in einer speziellen Unfallklinik erforderlich machte. Hierauf wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg angefordert. Der Hubschrauber landete auf dem Gelände eines nahe gelegenen Gewerbeparks. Zur Landung wurde er durch den Führungsdienst der Feuerwehr eingewiesen. Nachdem der Verunfallte notärztlich behandelt worden war und so seine transportfähig hergestellt wurde, erfolgte der Transport per Hubschrauber zur Weiterbehandlung in eine Spezialklink.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 9 (Duisburg) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

