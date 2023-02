Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand in Küche eines Mehrfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 05.02.2023, 18:35 Uhr, Richard-Wagner-Straße (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Bei Eintreffen hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. In einer Wohnung im 2. Obergeschoss hatte vermutlich eine defekte 380 Volt-Anschlussdose für die Verrauchung und Beschädigung des Elektroherdes gesorgt. Ein Trupp unter Atemschutz demontierte den Herd nach Abschaltung der Sicherungen und löschte den entstandenen Kleinbrand. Der Brand blieb auf den Herdbereich beschränkt. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Alle Bewohner konnten unverletzt in ihre Wohnungen zurück.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell