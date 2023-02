Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Lichtschacht

Mönchengladbach-Gladbach, 04.02.2023, 10:30 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage in eine Einkaufspassage auf der Hindenburgstraße alarmiert. Während der Erkundungsphase wurde von Passanten eine Rauchentwicklung in einem Lichtschacht vor dem Gebäude gemeldet. Es brannten Unrat und Kabel auf einer Kabeltrasse. Der Brandrauch zog durch den Schacht in das Kellergeschoss des Gebäudes. Der gesamte Kellerbereich wurde durch die Entrauchungsanlage des Gebäudes entraucht. Die Passage bleib für die gesamte Einsatzdauer gesperrt.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Energieversorger sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Flügel

