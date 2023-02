Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Entstehungsbrand in der 3.Etage eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Odenkirchen, 04.02.2023, 20:03, Stettiner Straße (ots)

Gegen 20:03 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Stettiner Straße alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte wurden von Nachbarn schnell zur betroffenen Wohnung geleitet. Nachbarn und Angehörige waren durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder alarmiert worden und hatten sich Zugang zur Wohnung verschafft. Eine Matratze war in Brand geraten und eine Person im Rollstuhl befand sich noch in der Wohnung. Die Helfer brachten die Person in den Treppenraum, löschten das Feuer und öffneten alle Fenster. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten die Wohnung und leiteten Lüftungsmaßnahmen mittels eines Hochleistungslüfters ein. Die betroffene Person wurde durch durch den Rettungsdienst nach Sichtung durch den Notarzt vorsorglich in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Durch den vorhandenen Rauchwarnmelder und das beherzte Eingreifen der Nachbarn und Angehörigen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Eingesetzt waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer-und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Einheit Odenkirchen der freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Stephan Müller

