FW-MG: Twittergewitter am 11.2. über Mönchengladbach

Mönchengladbach-Stadtgebiet, 11.02.2023, ab 09:00 Uhr (ots)

Am Samstag, 11.2. ist es wieder soweit. Zum europäischen Tag des Notrufs zieht wieder ein Twittergewitter über Deutschland. Auch in diesem Jahr werden wir, neben vielen anderen Berufsfeuerwehren deutschlandweit an diesem Tag über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge und vieles mehr live auf unserem Twitterkanal berichten sowie interessante und spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehren geben.

Die Aktion findet bereits zum fünften Mal statt. Wieder nehmen etliche Berufsfeuerwehren daran teil und berichten viele Stunden am Stück über ihren Alltag. Zu den Themen gehören zum einen aktuelle Einsatzlagen, aber auch nützliches Wissen rund um Ausbildung, den Alltag bei der Feuerwehr und deren Spezialeinheiten oder auch Präventionstipps und Hinweise.

Die Feuerwehr Mönchengladbach legt bei der Social-Media-Aktion der besonderen Art in diesem Jahr ihren Fokus auf das aktuelle Einsatzgeschehen und wird ab 09:00 Uhr einen Einblick in das Notrufaufkommen der Stadt gewähren.

Unter dem Hashtag #mönchengladbach112 können die Tweets der Feuerwehr Mönchengladbach online auf Twitter verfolgt werden (@feuerwehrmg oder https://twitter.com/feuerwehrmg). Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der teilnehmenden Berufsfeuerwehren, verstreut über das ganze Bundesgebiet, sichtbar.

Zudem ist die Feuerwehr Mönchengladbach auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal mit interessanten Informationen u.a. mit Ausbildungs- und Einstellungsthemen präsent.

Facebook https://www.facebook.com/FeuerwehrMoenchengladbach Instagram https://www.instagram.com/feuerwehrmg Twitter https://twitter.com/feuerwehrmg

Die Feuerwehr Mönchengladbach zählt mit über 400 Beschäftigten zu den größten Berufsfeuerwehren am Niederrhein.

Wir freuen uns über reges Interesse.

Berichterstatter: BR André Weißhaupt

