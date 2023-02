Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Prinzenpaarempfang des Stadtfeuerwehrverbandes - ein Prinzenpaar schwebt auf Wolke 7

Mönchengladbach-Rheydt, 09.02.2023, ab 16:15 Uhr, Stockholtweg (ots)

Prinz Stefan der I und Prinzessin Niersia Bianca sowie das Kinderprinzenpaar Marlon I. und Lea I., haben bei einem "närrischen" Termin im Führungs- und Lagezentrum der Feuerwehr, die Stadt von Wolke 7 aus beobachten können! Gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr hat Feuerwehrchef Dirk Schattka die närrischen Oberhäupter auf ihre Feuerwehrtauglichkeit getestet. Natürlich zählte auch die obligatorische Ehrenrunde über Rheydt im Korb einer Drehleiter dazu. "Die Karnevalisten sind einsatztauglich für die kommenden Tage!", so das Fazit bei der Feuerwehr. Der Stadtfeuerwehrverband und der MKV pflegen seit vielen Jahren ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis, so ist auch der Prinzenpaarempfang bei der Feuerwehr eine schöne Tradition und fester Bestandteil im Terminkalender der Blauröcke und der Prinzenpaare. Die Karnevalstage sind auch für die Feuerwehr und Einsatzkräfte der Mönchengladbacher Hilfsorganisationen eine große Herausforderung. Allein am Veilchendienstag werden rund 170 Kräfte zusätzlich im Einsatz sein.

