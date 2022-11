Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter Autofahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (29.11.2022), gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen ein vermutlich betrunkener Autofahrer in der Maudacher Straße gemeldet. Das beschriebene Auto und der 41-Jährige Fahrer konnten an der Halteranschrift in der Ludwigshafener Innenstadt angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,81 Promille. Da er angab nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm auf der Polizeidienststelle zwei Blutproben entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

