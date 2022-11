Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (29.11.2022), gegen 08:15 Uhr, rutschte eine 27-Jährige mit ihrem Pedelec auf den Straßenbahnschienen in der Frankenthaler Straße aus und stürzte. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

