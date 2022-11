Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorrang missachtet - Pedelec-Fahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (29.11.2022) wollte ein 33-jähriger Autofahrer von der Oderstraße auf einen Parkplatz einbiegen und missachtete hierbei den Vorrang eines 31-Jährigen, welcher mit seinem Pedelec auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 31-Jährige auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs stürzte. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Auto des 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell