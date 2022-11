POL-PPRP: 1. Nachtrag zu Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen gegen Mitglieder des Hells Angels MC - 1 Tatverdächtiger in Haft

Landau (ots) - Am Dienstagmittag (29.11.2022), gegen 12:15 Uhr, wurde der Polizei Landau gemeldet, dass ein 56-Jähriger in einer Wohnung in Landau seine Tante angegriffen und, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit einem Messer, verletzt haben soll. Der 56-Jährige flüchtete vom Tatort. Er konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

