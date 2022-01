Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Mehrparteienhauses in Worms

Worms (ots)

Gegen 17:30 Uhr am 03.01.2022 wird der Feuerwehr Worms ein Wohnungsbrand in der Karl-Hofmann-Anlage in Worms gemeldet. Das fünfstöckige Wohnhaus wird sofort mit starken Kräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes angefahren. Die Bewohner werden, teils mittels Drehleiter, aus ihren Wohnungen befreit. Bei mehreren der 29 Bewohnern kommt es zu, meist leichten, Verletzungen durch eingeatmetes Rauchgas. Zwei Bewohner erleiden schwerere Verletzungen. Darunter auch der Mieter der in Brand geratenen Wohnung. Der Brand kann durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden und somit ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Durch die Kriminalpolizei werden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell