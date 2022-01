Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mülltonnenbrand; Unterstellschuppen beschädigt.

Wörrstadt, Hermannstraße (ots)

Gegen 18:40h stellt der Bewohner eines Hauses in der Hermannstr. in Wörrstadt fest, dass es in seinem Schuppen am Haus brennt. Schnell wird klar, dass im Schuppen die Mülltonne in Brand steht und der Inhalt im Schuppen ebenfalls brennt. Zusammen mit seinem Schwiegersohn unternimmt der Hauseigentümer erste Löschversuche und gewinnt so wertvolle Zeit bis zum Eintreffen der Feuerwehren Wörrstadt, Rommersheim und Sulzheim, durch die der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wird Nach erster Bewertung entsteht Sachschaden am Schuppen. Eine Gefahr für umliegenden Gebäude bestand nicht. Die Brandursache wird noch ermittelt; ein Fremdeinwirken kann ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell