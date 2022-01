Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Alzeyer Straße in Worms ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher zwei weitere Fahrzeuge beschädigte. Der 28- jährige aus Worms und alleinige Fahrzeuginsasse eines Opel Corsa, befuhr die Alzeyer Straße aus Fahrtrichtung Worms-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Worms-Pfeddersheim. Auf der Höhe der Brunnerstraße kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Bereifung an den angrenzenden Bordstein. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In dessen Verlauf kollidierte er mit einem in der Denkstraße am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser auf einen weiteren, davor parkenden PKW geschoben. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verkehrsunfallverursacher alkoholisiert war. Dem 28-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein der zuständigen Verfolgungsbehörde übersandt. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Durch das Unfallgeschehen kam es zu keinem Person-, jedoch zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 12.000EUR. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell