Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktuelle Suchmaßnahme der Polizei im Stadtgebiet Koblenz - Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten!

Koblenz (ots)

Im Stadtgebiet Koblenz laufen derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei und des Ordnungsamtes nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus dem Stadtteil Koblenz-Niederberg, der von der Schule nicht nach Hause zurückkehrte. Der Jugendliche ist geistig behindert und besucht die Schule am Bienhorntal im Stadtteil Koblenz-Asterstein. Letztmalig wurde der Junge gegen 16:10 Uhr im Bereich der Pfarrkirche Niederberg gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da der Jugendliche erst seit wenigen Wochen in Koblenz wohnt, muss derzeit - auch vor dem Hintergrund seiner Behinderung - davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 170-175 cm, schwarzes Haar, Kurzhaarfrisur, pakistanischer Herkunft, spricht Deutsch in gutem Anfängerniveau, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer rot/braunen Jacke.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 0261-1030 entgegen.

