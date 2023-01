Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht Zeugen nach Müllcontainer-Brand - Heiligenhaus - 2301020

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (5. Januar 2023) ist in Heiligenhaus ein Müllcontainer in Brand geraten. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen 23.20 Uhr einen brennenden Müllcontainer auf einem Grundstück an der Wülfrather Straße auf Höhe der Hausnummer 3. Er alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei. Durch schnelle Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein in der Nähe geparktes Auto verhindert werden.

Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen: Wer hat zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf möglicherweise tatverdächtige Personen geben? Die Wache in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

