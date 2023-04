Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Männer in Gewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Ein 37- und ein 40-Jähriger gerieten am Donnerstagabend (14.04.2023) in der Yorckstraße in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Hierbei schlug der 37-Jährige dem 40-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Der 40-Jährige schlug daraufhin mehrmals auf den Kontrahenten ein, bis er auf dem Boden lag. Beide Männer waren stark alkoholisiert und verbrachten, nach einer ersten medizinischen Versorgung, die Nacht im Polizeigewahrsam.

