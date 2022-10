Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Häcksler durch Metall beschädigt

Gescher (ots)

Tatzeit: zwischen 01.05.2022, 12:00 Uhr, und 03.10.2022, 10:45 Uhr; Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen Ein Gegenstand aus Edelstahl ist bei Erntearbeiten in Gescher in einen Feldhäcksler geraten und hat die Maschine beschädigt. Dazu kam es am Montag in einem Maisfeld in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte das Metall absichtlich im Mais platziert hatten. Bereits im vergangenen Jahr war es zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

