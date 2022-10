Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - E-Scooter entwendet

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 02.10.2022, 21:00 Uhr, und 03.10.2022, 13:00 Uhr; Tatort: Borken, Karl-Leisner-Straße

Bei einem Einbruch in einen Keller hat ein Unbekannter in Borken zwei E-Scooter gestohlen. Der Täter entwendete ein Fahrzeug vom Typ EveMotion XI 7000-S und ein weiteres vom Typ Mi E-Scooter 1s. Um in das Gebäude an der Karl-Leisner-Straße zu gelangen, hatte der Einbrecher ein Kellerfenster aufgehebelt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend und Montagmittag. Zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen folgende Angabe vor: zwischen 30 und 40 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans, eine medizinische Maske tragend und mit osteuropäischem Akzent sprechend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell