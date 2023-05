POL-PPRP: Polizeieinsatz an Berufsschule - 3. Nachtrag

Landau (ots) - Nachtrag zu unserer Pressemeldung https://s.rlp.de/bi6S5 Die in der Schule befindlichen Personen haben sich gemäß den Vorgaben in den Räumen eingeschlossen. Polizeikräfte durchsuchen derzeit das Schulgebäude. Es gibt nach wie vor keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Thorsten Mischler Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

