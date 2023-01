Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 10-Jähriger bei Unfall verletzt

Mannheim (ots)

Nachdem es am Montag gegen 14:00 Uhr in der Neckarauer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind kam, kam der 10-Jährige mit Verdacht einer Knöchelfraktur in eine nahegelegene Klinik. Der Junge überquerte zum Zeitpunkt die Neckarauer Straße in Höhe des Bahnhofes trotz Rotlicht anzeigender Fußgängerampel und lief kurz nach der dortigen Fußgängerfurt gegen die linke Seite eines in Richtung Neckarauer Übergang fahrenden BMW. Die Ampel des 29-jährigen Pkw-Fahrers zeigte zum Unfallzeitpunkt grün. Der 10-jährige Junge wurde durch den Seitenspiegel getroffen und fiel anschließend zu Boden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei gelenkt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell