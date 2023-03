PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Randalierer leistet Widerstand +++ Werkzeug entwendet +++ Fahrradfahrer im Kreisel angefahren +++ Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer leistet Widerstand,

Bad Schwalbach, Breslauer Straße, 08.03.2023, 21.45 Uhr,

(pl)Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwochabend vor einem Wohnhaus in der Breslauer Straße in Bad Schwalbach randaliert und anschließend Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 21.45 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann bei den Anwohnern Sturm klingeln, um Hilfe schreien und gegen die Garage treten würde. Die Polizeikräfte konnten den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Randalierer vor dem Wohnhaus antreffen und festnehmen. Als der 34-Jährige dann in den Streifenwagen verbracht werden sollte, habe er sich zur Wehr gesetzt und die Beamten beleidigt sowie bedroht. Auch auf der Dienststelle soll er sein aggressives Verhalten weiter fortgesetzt haben. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

2. Werkzeug entwendet,

Rüdesheim, Albertistraße, Dienstag, 07.03.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 08.03.2023, 12:55 Uhr,

(sun)Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag haben Diebe in Rüdesheim Werkzeug gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einer Baustelle in der Albertistraße und entwendeten Werkzeuge aus dem Neubau in einem Wert von circa 600 Euro. Anschließend flohen die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Dieben werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

3. Fahrradfahrer im Kreisel angefahren,

Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße, Mittwoch, 08.03.2023, 16:45 Uhr,

(sun)Am Mittwoch kam es in der Hauptstraße in Wörsdorf es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 49-jährige Radfahrer befuhr gegen 16:45 Uhr den Verkehrskreisel aus Richtung Reichenberger Straße kommend. Den Radfahrer übersehend fuhr auch der 56-jährige Fahrer eines Toyota aus Richtung Idstein kommend in den Kreisel ein und stieß mit dem 49-Jährigen zusammen. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

4. Unfall auf winterglatter Fahrbahn,

Taunusstein-Wehen, Bundesstraße 275 Mittwoch, 08.03.2023, 09:30 Uhr,

(sun)Am Mittwochmorgen kam es auf der B 275 im Bereich von Taunusstein-Wehen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem Streufahrzeug die B 275 von Taunusstein-Hahn kommend in Fahrtrichtung Wehen, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Gefährt verlor, ins Schleudern geriet und schließlich umkippte. Die Fahrer der beiden nachfolgenden Fahrzeuge, ein Ford Transit und ein Lkw, bremsten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 50-jährige Lkw-Fahrer fuhr jedoch auf den vorausfahrenden Ford auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch wurde das Streufahrzeug auf der Fahrerseite stark demoliert und auch der Ford sowie der Lkw wurden durch den Aufprall beschädigt.

