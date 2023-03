PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung "76 Jahre alte Frau aus Eltville vermisst"

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die am Donnerstag, dem 02.03.2023, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 76 Jahre alten Frau aus Eltville wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde am gestrigen Nachmittag in einem Waldgebiet nördlich von Eltville tot aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von einem Unfallgeschehen aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

