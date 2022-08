Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Rollerfahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Rollerfahrer und zwei weitere Zeugen, die ebenfalls zum Unfallzeitpunkt mit Rollern auf der Herner Straße unterwegs waren.

Am Donnerstag fuhr ein 26-jähriger Hertener mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Herner Straße in östliche Richtung. In Höhe der Katzenbuschstraße kamen ihm plötzlich drei Rollerfahrer auf dem Radweg entgegen. Einen Zusammenstoß konnte er nicht mehr vermeiden und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rollerfahrer übergab dem Hertener einen Zettel mit seinen mutmaßlichen Personalien, die sich im Nachgang als falsch erwiesen. Anschließend entfernten sich alle drei Rollerfahrer von dort. Der Hertener wurde wenig später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Ein Zeuge des Unfalls beschrieb den unfallbeteiligten Rollerfahrer wie folgt: Ca. 18 Jahre alt, kräftig gebaut, Tätowierung am Hals (Name mit dem Buchstaben M am Anfang), weißes Shirt.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

