Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Radfahrer stürzt- Fahrer und Mitfahrer verletzt (29.06.2022)

Gosheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, ist auf der Straße "Im Weiher" ein betrunkener Radfahrer gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Ein 40-Jähriger fuhr mit einem S-Pedelec auf dem Radweg die Straße "Im Weiher" von Wehingen kommend in Richtung Gosheim entlang und stürzte mit seinem Zweirad ohne Fremdeinwirkung. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Hier wurden auch seine Verletzungen medizinisch versorgt. Am Fahrrad Die Polizei hat gegen den 40-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell