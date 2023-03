PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern +++ Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn +++ Hoher Sachschaden bei Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern, Schlangenbad-Georgenborn, Krauskopfallee, Dienstag, 07.03.2023, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend haben Einbrecher versucht in ein Wohnhaus in Schlangenbad-Georgenborn einzusteigen. Gegen 19:00 Uhr bemerkte die Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Krauskopfallee augenscheinlich frische Hebelspuren an ihrem zur Westseite gelegenen Küchenfenster und informierte die Polizei. Als Tatzeitraum kommt nur die Zeitspanne zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in Betracht. Den Spuren am Tatort folgend, gelangten die Unbekannten nicht in das Wohnhaus, sodass sie ihr Unterfangen unverrichteter Dinge abbrachen. Nichtsdestotrotz hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn, B 260, Heidenrod-Egenroth / Heidenrod-Grebenroth, Dienstag, 07.03.2023, 22:10 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein Fahrzeug bei Heidenrod-Egenroth auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und hat sich dort überschlagen. Die Fahrerin kam verletzt in ein Krankenhaus. Gegen 22:10 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem Peugeot 206 die Bundesstraße 260 von Egenroth nach Grebenroth. In einer Kurve kam ihr Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und daraufhin von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam letztlich im Graben zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

3. Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Montag, 06.03.2023, 10:25 Uhr,

(fh)Am Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Taunusstein-Hahn zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht. Gegen 10:25 Uhr parkte eine Taunussteinerin ihren roten Opel Crossland auf dem öffentlichen Parkplatz des Marktes in der Gottfried-Keller-Straße. Hierbei stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug wohl beim Ausparken aus einer Parklücke gegen die Beifahrertür und hinterließ dort mehrere Dellen. Ohne dem rund 2.500 Euro teuren Sachschaden Beachtung zu schenken, flüchtete der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerkannt von der Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell