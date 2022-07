Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisierter Radfahrer fährt in den Gegenverkehr

Borgentreich (ots)

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein Radfahrer, der am Samstag, 16. Juli, in Borgentreich auf der Emmerkertorstraße in Fahrtrichtung Alte Bundesstraße unterwegs war.

Infolge seiner Fahrunsicherheit geriet der 26-Jährige gegen 18:40 Uhr mit seinem Fahrrad in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommendes Auto stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Nach der Verständigung durch Zeugen konnte eine Polizeistreife den Radfahrer kurz darauf im Bereich Emmerkertorstraße antreffen und überprüfen. Er zeigte dabei alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über ein Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach dem Fahrer eines schwarzen Opel Zafira, der dem alkoholisierten Radfahrer zuvor auf der Emmerkertorstraße ausweichen musste. Dieser und mögliche weitere Zeugen sollten sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

