POL-HX: Unerlaubtes Zünden von Feuerwerkskörpern

Höxter (ots) - Auf der B 64 kam es am Montag, 18. Juli, zu einem Unfall auf der B 64 zwischen Höxter und Godelheim. Eine 37-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford von Höxter aus kommend in Richtung Godelheim, und wollte an der Abfahrt zu den Freizeitseen links abbiegen. In ihrem Auto fuhren drei Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren mit. Als die Ford-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte das ...

mehr