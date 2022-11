Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr beschädigte ein noch unbekannter LKW-Fahrer in der Wörthstraße einen am Straßenrand geparkten VW Golf GTI. Der Unbekannte kollidierte beim Abbiegen nach rechts in die Friedrichstraße mit dem Auto und setzte seinen Weg ohne Anzuhalten fort.

Es entstand ein Schaden an der Fahrerseite von mindestens 10.000 Euro.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen LKW mit rotem Auflieger handelt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

