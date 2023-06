Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall an der B73 - 9-jähriges Kind leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Eine 49-jährige Hemmoorerin befuhr mit ihrem PKW gegen 07:30 Uhr den Feldweg in Richtung Bundesstraße 73. Als diese an der Einmündung in die B73 einbiegen wollte, übersah sie ein 9-jähriges Kind, welches auf seinem Fahrrad den Geh- und Radweg in Richtung Hechthausen befuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem das Kind mit dem Fahrrad stürzte und leicht verletzt wurde. Das Kind wurde vorsorglich mit einem RTW ins Stader Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

