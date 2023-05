Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken am Steuer

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Mehlingen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 7 Uhr fiel den Beamten auf einer Streifenfahrt ein Auto auf, das mitten auf der Straße stand. Am Pkw lehnte ein stark alkoholisierter 27-Jähriger, mit dem eine Konversation aufgrund sprachlicher Barrieren nicht möglich war. Zufällig tauchte der Ehemann der Halterin des Pkw vor Ort auf. Mit ihm konnte der Sachverhalt erörtert werden. Nach Angaben des Mannes hatte er den Wagen in eine Werkstatt gebracht. Dort wurde das Fahrzeug aber offenbar von dem 27-Jährigen für eine Spritztour "ausgeliehen". Bei ihm handelt es sich um einen Familienangehörigen des Werkstattbesitzers. Der 27-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille. Er wurde für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Halter übergeben. Der 27-Jährige blickt einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. |elz

