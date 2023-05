Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneuter Einbruch in Firmengebäude in Siegelbach

Kaiserslautern (ots)

Erneut ist ein Firmengebäude in Siegelbach am verlängerten Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag, 17:30 Uhr, und Samstagnachmittag, 15:40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumen in der Straße "Sauerwiesen". Vermutlich sind sie über einen Baustellenzaun auf das Gelände gelangt. Im Anschluss beschädigten die Täter ein Rolltor und gelangten so in die Werkstatträume. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge Werkzeug im Wert von über 2.000 Euro. Bereits Anfang April drangen Unbekannte in das Gebäude ein (wir berichteten: https://s.rlp.de/Jesdp). Ob bei den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt mit der Polizei Kaiserslautern aufzunehmen. |elz

