POL-PPWP: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Am gestrigen Abend geriet in Kaiserslautern, Hildegardstraße, der geparkte Elektroroller eines 71-jährigen Mannes in Brand. Glücklicherweise wurde das Feuer durch den Besitzer rechtzeitig festgestellt und konnte gelöscht werden. Als Brandursache wurde durch die zwischenzeitlich eingetroffene Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, ein technischer Defekt an der Batterie des Rollers vermutet. / FZ ...

mehr