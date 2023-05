POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht durch Zeuge geklärt

Kaiserslautern (ots) - Am späten Donnerstagmorgen brachen eine 58-jährige und eine 59-jährige Frau, in Kaiserslautern, im Wohngebiet "Bännjerück", in eine leerstehende Wohnung ein, um die Toilette zu benutzen. Die beiden Frauen konnten kurz nach der Tat noch in gleichem Anwesen ermittelt werden. Auf beide Beschuldigten kommt nun eine Strafanzeige zu. / FZ Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz ...

