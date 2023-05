Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnung verwechselt?

Kaiserslautern (ots)

Nicht schlecht staunte ein 27-jähriger Stadtbewohner, als er Donnerstagnacht in seine Wohnung kam. Jemand, den er nicht kannte, hatte es sich bereits in seinem Zuhause gemütlich gemacht. Der Aufforderung, die Wohnstätte sofort zu verlassen, kam der 37-jährige Mann nicht nach. Ganz im Gegenteil. Er behauptete sogar, dass es sein Heim wäre, und verlangte die unmittelbare Herausgabe aller Schlüssel. Der tatsächliche Wohnungsbesitzer wusste sich nicht mehr anders zu helfen und informierte die Polizei. Den Beamten gegenüber wiederholte der Eindringling, dass es seine Wohnung wäre und er diese nicht verlassen werde. Im weiteren Gespräch begann der Störenfried, die Polizisten zu beleidigen. Aufgrund seines Verhaltens war ersichtlich, dass sich der 37-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wurde daher in eine Klinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Hausfriedensbruchs. |kfa

