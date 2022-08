Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Gegen 17:40 Uhr beobachteten Zeugen, wie in der Gutenbergstraße eine Pkw-Fahrerin versuchte, in eine Parklücke einzuparken. Hierbei touchierte sie einen dort geparkten VW Golf. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr die Frau davon und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zwei Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Pkw und konnten auch die Fahrerin beschreiben. Am Fahrzeug des Geschä- digten entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der Verursacherin beläuft sich auf 3.000 Euro.

